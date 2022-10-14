كلية التربية الرياضية بالإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 66 من طلابها

جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية رياضية كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ الخريجين وذويهم قائلا: "أشعر بالفخر وانا بينكم اليوم فى حفل التخرج تلك اللحظات التى ستظل ذكرى محفورة فى وجدان كل خريج".
وقال "بلال" إنه إيمانا بالدور الحيوى الذى يقوم به خريجى التربية الرياضية فى تربية النشئ وغرس القيم والأخلاق فى الشباب والأطفال واحترام المواثيق والقوانين الرياضية وأهمية العلم والتطوير الدائم بعد التخرج.
وأشار إلى أنه تم اعتماد قسم المهنة من مجلس كلية التربية الرياضية أبو قير بجامعة الإسكندرية ليكون أول قسم يطلق لخريجى التربية الرياضية فى مصر والشرق الأوسط.
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