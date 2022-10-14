عاجل- المتحدث العسكرى: جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية

جدة - نرمين السيد - جاءت المداخلة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، حيث توجه فى بداية مداخلته بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر والتى جاءت متوافقة مع الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وكذلك تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وفى تعقيبه حول فعاليات تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية صرح بأنه كان يوما مميزا من داخل الكلية الحربية أو كما يطلق عليها "مصنع الرجال" توج بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لفعاليات حفل تخرج الكليات العسكرية بمشاركة أقرانهم من طلبة كلية الشرطة والجامعات المدنية وأبطال القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات الأولمبية والقارية والعالمية.

واستكمالا لقطار التطوير شهدنا خلال الشهرين الماضيين توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيام الكليات العسكرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية بهدف تأهيل الطلاب علميا وعمليا لصقل مهاراتهم فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى، "ليكون الناتج تخريج ضباط مقاتلين مسلحين بالعلم والمعرفة يعلمون جيدا معنى وقيمة الحفاظ على الوطن".

وكان الاحتفال ثمرة نجاح بعد خطة إعداد وتأهيل تم إعدادها بعناية روعى فيها الأخذ بأحدث العلوم والتكنولوجيا العسكرية والمدنية.

كما توجه بخالص التهنئة إلى أسر الخريجين، والضباط الجدد لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة كما توجه بالتهنئة إلى الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وتمنى لهم كل التوفيق فى أداء مهامهم.

رسالة القوات المسلحة فى ذكرى نصر أكتوبر:

قال المتحدث العسكرى "إن جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية بتضحيات ودماء رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وتركوا لنا ميراثا خالدا وشاهدا لكل الأجيال".

وتابع: "وما كان لانتصارات أكتوبر الخالدة أن يكتب لها النجاح دون مساندة جموع الشعب المصرى لقواته المسلحة فى فترة عصيبة من تاريخ الوطن لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة فى ملحمة وطنية أبطالها الشعب والجيش من أجل رفعة راية هذا الوطن".

وأضاف أن انتصارات أكتوبر وما شهدتها من معارك عدة كانت بدايتها حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر فى حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن تحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر عدت معجزة بكل المقاييس العسكرية فى العالم.

وأضاف: "وتمثلت مفاجأة الحرب الجندى المصرى كما تمثل الإعجاز فى حرب أكتوبر فى تحقيق المفاجأة وحشد قواتنا بطول الضفة الغربية لقناة السويس، وعبور مانع مائى صعب بما يشبه المستحيل، واقتحام خط بارليف المنيع والذى قيل عنه أنه أقوى خط دفاعى فى العالم، وإنشاء قوات الدفاع الجوى لحائط صواريخ معقد للغاية".

وفى رده حول من يشكك أن مصر لم تنتصر فى حرب أكتوبر أكد على أن المنتصر هو من فرض السلام، والمنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص.

وأضاف أن رسالتنا أنه لا سبيل للحفاظ على هذا النصر إلا بالاستعداد الدائم والحفاظ على هذا الوطن وأنه "لا مستحيل طالما كانت هناك إرادة وطن" وهو ما فطنت إليه القوات المسلحة فعظمت من قدراتها ونظم تسليحها وتدريباتها بما يتواكب مع أحدث النظم العسكرية فى العالم.

وخلال حديثه حول التحديات المعاصرة وتعامل القوات المسلحة المصرية معها، صرح بأن التحدى الرئيسى للأمن القومى المصرى ما قبل حرب أكتوبر يتمثل فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى، لاستعادة سيناء وتوجت جهوده بالنصر، والآن فرضت التغيرات الإقليمية والدولية من حولنا تغيرا مصاحبا فى التحديات على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

واتساقا مع التحديات الحالية اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة استراتيجية شاملة للتطوير للحفاظ على المكتسبات وحماية مقدرات الشعب المصرى من خلال:

- التطوير الشامل لمنظومة التسليح وإنشاء القواعد العسكرية.

- الارتقاء بمستوى التدريب والاهتمام بالفرد المقاتل كركيزة أساسية للقوات المسلحة.

- اتخاذ إستراتيجية شاملة فى مواجهة الإرهاب "أمنيا - تنمويا - اجتماعيا".

- المساهمة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى التنمية الشاملة فى الدولة.

وفى نهاية مداخلته وجه المتحدث العسكرى التهنئة لأسر الخريجين والضباط الجدد المنضمين لصفوف القوات المسلحة، إضافة إلى الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة وتمنى لهم التوفيق فى أداء مهامهم.