حملة لحماية المستهلك تسفر عن تحرير 87 محضر مخالفات بأسوان

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مشددة للتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المعنية للاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية الهادفة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.





كما أشار إلى أهمية الاطمئنان على التزام التجار بالقوانين والاشتراطات الصحية حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الإطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات المعروضة لجمهور المستهلكين.

وذكر بيان صادر عن محافظة أسوان أنه وفقا لهذا الاتجاه، استكمل فرع الجهاز الإقليمى لحماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى شن حملاته المكبرة داخل نطاق مركز ومدينة دراو والتى استهدفت المرور على جميع الأنشطة التجارية، ومتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر بيع سلعة الأرز.

وأوضح البيان أن الجهاز الإقليمى شن حملات موسعة على جميع الأنشطة التجارية فى مركز ومدينة دراو أسفرت عن تحرير 87 محضر مخالفات متنوعة.

وقال مدير جهاز حماية المستهلك بأسوان، صالح فخرى، إن الحملة شملت المرور على 39 كيانا تجاريا، وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة لقانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة اشتراطات بيئية، و9 محاضر إدارة منشأة بدون تراخيص، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، و16 محضر نظافة.

وأوضح أن الحملة تمكنت أيضا من إعدام 29 كجم من الأغذية المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام 16 لتر زيت ومياة غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلا عن إزالة 5 حالات تعد وإشغالات طريق، فيما يجرى إعداد 9 مذكرات إغلاق إدارى، كما يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.