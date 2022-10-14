ضبط 50 طن أرز شعير قبل إعادة بيعها فى السوق السوداء بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، أنه تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين مركز دسوق، تحت إشراف السعيد أبو زيد مدير الإدارة، وبالاشتراك مع مباحث تموين المحافظة والإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، والتى أسفرت عن ضبط 50 طن أرز شعير بدون موافقة على التخزين بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء وكذا ضبط 24000 كيس شيبسى بدون بيانات.





وقال الهابط -فى بيان اليوم الخميس- إن ذلك تم بناء على تعليمات عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بمتابعة تطبيق قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية بوجوب توريد الأرز الشعير للعام الحالى، وكذا قرارات حظر تداول الأرز إلا من خلال المنافذ المعتمدة فقط.. وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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