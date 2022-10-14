نسور السماء.. فيديو جديد احتفالا بعيد القوات الجوية

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو نشأة وتطور القوات الجوية المصرية، على مر العصور والطفرات التطويرية التى شهدتها فى السنوات الأخيرة.

وفى وقت سابق أكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر.

وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذى يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذى سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة) جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة الإحتفال بعيد القوات الجوية.

وأكد قائد القوات الجوية، الدعم المستمر الذى توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها بما يعزز قدراتها لتصون وتحمى مقدرات الوطن.

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية متنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمى والنوعى، ويمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والمهام التى تسند إليها.

كما أشاد بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الإستراتيجية، وطالبهم بمواصلة العمل ليلا ونهارا لإستمرار تحقيق النجاحات التى يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة.