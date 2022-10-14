عوض تاج الدين: تعامل الدولة مع كورونا "معجزة حقيقية".. ولدينا وفرة فى اللقاحات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن حالات كورونا في مصر مطمئنة وبسيطة، مما يعكس نجاح مصر في عبور الأزمة بحرفية شديدة وبأقل الخسائر الممكنة، متابعًا:"ما حدث في مصر معجزة حقيقية في هذا الوقت".

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، عبر قناة CBC، أن مصر لا زالت في مراحل الترقب والاحتراز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية جنبا إلى جنب مع استمرار عملية إعطاء اللقاحات للمواطنين والتي تشهد وفرة في مصر.

وتابع عوض تاج الدين: "الالتهابات الفيروسات بصفة عامة وفي مقدمتها الأنفلونزا الموسمية العادية والمعدية، لابد أن نتعامل معها بنوع من الوقاية والاحتراز والتباعد وارتداء الكمامات حتى نقى أنفسنا من التهابات الجهاز التنفسي والحماية من الأنفلونزا المتعبة والتي قد تصيب في بعض الحالات بالتهابات رئوية".

وأكمل: "الفيروسات التنفسية تحاول التحور باستمرار للهروب من اللقاحات ومواجهتها كي تستطيع البقاء، لذلك التحور هو ظاهرة تتميز بها الفيروسات التنفسية، وبالنسبة لكورونا فمن الممكن أن تتحول إلى فيروس موسمي ينتشر في الشتاء، وأنصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على جرعة تنشيطية ضد كورونا".

وأشار إلى أنه يمكن للشخص الحصول على لقاحي الأنفلونزا الموسمية وكورونا في وقت واحد، بشرط ألا يكون في ذراع واحد، ويفضل أن يكون اللقاحين في الذراعين.