الدوري الأوروبي.. تريزيجيه يسجل هدف طرابزون سبور الرابع ضد موناكو بالدقيقة 69

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 11:33 مساءً - سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدف طرابزون سبور التركي أمام موناكو الفرنسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم" بتركيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للموسم الحالي 2022-2023.

وشارك محمود تريزيجيه بديلاً في الشوط الثاني من المباراة بعدما دفع به المدرب في الدقيقة 64 ليحتاج 5 دقائق فقط لتسجيل أول أهدافه.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي برصيد 3 نقاط متساويا مع النجم الأحمر صاحب المركز الاخير بنفس الرصيد 3 نقاط فيما يحتل فرينكفاروزي المجري الصدارة والمركز الأول برصيد 6 نقاط، متساويا مع موناكو صاحب الوصافة والمركز الثاني بنفس الرصيد 6 نقاط.

وسيحاول رفقاء تريزيجيه الفوز على ملعبهم لاعتلاء الصدارة بالتساوي مع بطل المجر ومنافسه المباشر موناكو لاقتراب خطوة مهمة من خطف احدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ 16 في المسابقة الاوروبية لاسيما أن موناكو منافسه المباشر وفاز عليه في الجولة الماضية.

وظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون التركي في بطولة الدوري الأوروبي، خلال 3 مباريات فى دور المجموعات بصورة مميزة للغاية، مما وضعه في مصاف اللاعبين المشاركين في النسخة الحالية من "يوروبا ليج"، ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف وصناعة مثله.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون خلال الميركاتو الصيفي قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي وتوج معه بلقب السوبر التركي.

تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: أورجكان كوكير.

خط الدفاع: حسين تركمان، بارترا، نيسويل، إرين ألمالي.

خط الوسط: جيامين، باكسيتاس، هامشيك.

خط الهجوم: باردي، أوموت بوزوك، دجانيني.

تشكيل موناكو الفرنسي:

حراسة المرمى: نويل.

خط الدفاع: فاندرسون، ديزاسي، باديشيلي، كايو هنريكي.

خط الوسط: دياتا، كامارا، فوفانا، جولوفين.

خط الهجوم: أمبولو، بن يدر.