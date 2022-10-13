لجميع الطلاب.. روابط إلكترونية مهمة تقدم لكم دروسا مميزة

وفى السطور التالية، يرصد "دوت الخليج" أهم الروابط الإلكترونية التابعة للوزارة، التى تقدم دورسا مميزة لجميع الطلاب.
- بنك المعرفة المصرى http://www.ekb.eg، أكبر مكتبة رقمية جميع المراحل.
- LMS بوابة المناهج: http://lms.ekb.eg، تقدم محتوى لجميع المرحل التعليمية.
- بوابة التعليم الإلكترونى elearning وتحميل الكتب والنماذج الاسترشادية: http://elearning1.moe.gov.eg، تقدم المحتوى لجميع المراحل.
- منصة Study للمذاكرة الرقمية: http://study.ekb.eg، تقدم محتوى لجميع المراحل.
- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: http://stream.moe.gov.eg، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الثانوى.
- منصة حصص مصر الإلكترونية: http://www.hesas.eg/home، تقدم محتوى للطلاب من الصف الثالث الإعدادى وحتى الثالث الثانوى، بعضه باشتراك رمزى والبعض الآخر مجانى.
- منصة التعليم المصرى: http://eduhub.moe.gov.eg، تقدم محتوى تعليمى لجميع المراحل.
- قناة مدرستنا على يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw/videos، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.
- قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw، تقدم محتوى تعليمى لجميع المراحل.
كما يمكن للطلاب مشاهدة قنوات مدرستنا على شاشة التليفزيون، من خلال الترددات التالية:
- قناة مدرستنا 1: تردد 12303 أفقى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.
- قناة مدرستنا 2: تردد 12206 رأسى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى لطلاب المرحلة الثانوية.
- قناة مصر التعليمة: تردد 11747 رأسى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى لطلاب التعليم الفنى والثانوية العامة.
كل هذا إلى جانب الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: http://moe.gov.eg، المصدر الرسمى لأى معلومة تتعلق بالتعليم فى مصر وتهم الطالب أو المعلم أو ولى الأمر.
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