لجميع الطلاب.. روابط إلكترونية مهمة تقدم لكم دروسا مميزة

جدة - نرمين السيد - تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محتوى رقمى مميز لجميع الطلاب من خلال عدة منصات، على الإنترنت أو التليفزيون، لمساعدة الطلاب بجميع المراحل التعليمية على المذاكرة بشكل أفضل.





وفى السطور التالية، يرصد "دوت الخليج" أهم الروابط الإلكترونية التابعة للوزارة، التى تقدم دورسا مميزة لجميع الطلاب.

- بنك المعرفة المصرى http://www.ekb.eg، أكبر مكتبة رقمية جميع المراحل.

- LMS بوابة المناهج: http://lms.ekb.eg، تقدم محتوى لجميع المرحل التعليمية.

- بوابة التعليم الإلكترونى elearning وتحميل الكتب والنماذج الاسترشادية: http://elearning1.moe.gov.eg، تقدم المحتوى لجميع المراحل.

- منصة Study للمذاكرة الرقمية: http://study.ekb.eg، تقدم محتوى لجميع المراحل.

- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: http://stream.moe.gov.eg، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الثانوى.

- منصة حصص مصر الإلكترونية: http://www.hesas.eg/home، تقدم محتوى للطلاب من الصف الثالث الإعدادى وحتى الثالث الثانوى، بعضه باشتراك رمزى والبعض الآخر مجانى.

- منصة التعليم المصرى: http://eduhub.moe.gov.eg، تقدم محتوى تعليمى لجميع المراحل.

- قناة مدرستنا على يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw/videos، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.

- قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw، تقدم محتوى تعليمى لجميع المراحل.

كما يمكن للطلاب مشاهدة قنوات مدرستنا على شاشة التليفزيون، من خلال الترددات التالية:

- قناة مدرستنا 1: تردد 12303 أفقى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

- قناة مدرستنا 2: تردد 12206 رأسى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى لطلاب المرحلة الثانوية.

- قناة مصر التعليمة: تردد 11747 رأسى، معدل الترميز 27500، تقدم محتوى لطلاب التعليم الفنى والثانوية العامة.

كل هذا إلى جانب الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: http://moe.gov.eg، المصدر الرسمى لأى معلومة تتعلق بالتعليم فى مصر وتهم الطالب أو المعلم أو ولى الأمر.