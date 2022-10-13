هيئة الأرصاد: منخفض سطحى وأمطار متفاوتة الشدة رعدية شمالا من مساء السبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:33 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أولى حالات عدم الاستقرار فى موسم خريف 2022، حيث تشير خرائط النماذج العددية اعتبارا من مساء السبت 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد .

وقالت : وسوف يتم اصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

وقالت : سوف نتابع معكم لحظة بلحظة ونعلمكم بأخر تحديثات خرائط الطقس واصدارات النماذج العددية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.