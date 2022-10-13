ضياء رشوان : عروض الطلاب أبهرت الجميع بحفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر صباح اليوم حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إى تي سي، أن حفل التخرج كان لـ الدفعة 116 للكلية الحربية، مؤكدًا أن الكلية الحربية موجودة منذ أكثر من 110 أعوام.

وأوضح أن الكلية الحربية بعد فترة 67 كان يتم تخرج أكثر من دفعة فى العام، ولكن بشكل عام هناك تاريخ طويل من تخرج دفعات من الكليات الحربية.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من الوزراء والمسئولين حضروا اليوم الحفل، والجميع كان فى حالة فرحة وسرور، وقام الطلاب بتقديم عروض مميزة، أبهرت الجميع.

وأشار إلى أن عدد الطلاب كان كبيرا، و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم الشكر لـ أسر الطلاب.