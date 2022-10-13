قائد القوات الجوية: لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، أنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، لدورها الحيوى فى منظومة الدفاع المصرية، فقد تم دعم القوات الجوية بالعديد من الطرازات الحديثة، ومن مصادرمتعددة وفق إستراتيجية مصرفى تنويع مصادر السلاح، وفى هذا المجال حصلت مصر على الطائرات متعددة المهام ( الرافال- ميج29) والتى تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع، لما تملكه من نظم تسليح وإمكانيات فنية وقتالية عالية، كما تم تدعيم القوات الجوية بعدد كبير من الهليكوبتر المسلح الهجومية من طراز كاموف.

وأضاف قائد القوات الجوية، أن القوات الجوية تضم أيضا عدد من أنظمة الطائرات الموجهة المسلحة بدون طيار، وطائرات النقل من طراز(كاسا - اليوشن76) ،بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتيه ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات متعددة المهام والنقل والإنذار المبكر والإستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم .