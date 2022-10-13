الري: إفريقيا تدفع فاتورة الدول الصناعية الكبرى المتسببة في أزمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل مبادرة التكيف التى تطلقها مصر خلال قمة المناخ COP27، لافتا إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا أصحبت واقعا.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القارة الإفريقية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب ضعف البنية التحتية، مع أنها الأقل تأثيرا في التغيرات، لافتا إلى أن القارة السمراء تدفع فاتورة الدول الصناعية الكبرى.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، مبادرة التكيف تستهدف حشد التمويلات الدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في الدول الإفريقية.