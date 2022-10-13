زاهي حواس: الفراعنة أول من اهتموا بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن الفراعنة أول من اهتموا بالموضة والأناقة منذ 5 آلاف عام.

وقال حواس، إنه لا بد من عمل دعاية غير المباشرة للآثار والسياحة، وإعطاء التسهيلات للأجانب والقوافل السياحية، من أجل دعم القطاع.

وتابع، خلال لقائه، ببرنامج «سبوت لايت» على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لدار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي الذي تعرضه قناة صدى البلد حصريا، أنني سأتحدث عن الأقصر، وأهم اكتشافاتي في وادي الملوك، وسأتحدث عن ستيفانو ريتشي.

وتابع عالم الآثار، أن ماكانت ترتديه الملكة نفرتاري من ملابس، مازالت موضة في نيويورك.