محافظ أسيوط: تقديم الدعم الكامل لمشروعات الشباب لتحقيق التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، تقديم الدعم وتذليل العقبات التى قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات خاصة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدنى مع الدولة فى تحقيق التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم.





جاء ذلك خلال حضوره، اليوم الخميس، الحفل الختامى لأنشطة مشروع "الفتيات تقود مدن آمنة" التى نفذته جمعية سيدات الأعمال والممول من هيئة بلان انترناشيونال فى مجتمعى الأربعين بأسيوط وأبوتيج وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعى خلال الفترة من أغسطس 2018 إلى أكتوير 2022.

وأوضح المحافظ - خلال كلمته - أن المشروع يهدف إلى زيادة مستوى سلامة الفتيات وإمكانية تواجدهن ووصولهن إلى الأماكن العامة بشكل آمن ورفع معدل المشاركة الفعالة والهادفة لهن فى التنمية الحضرية ونظم الحوكمة، وأخيرا زيادة إمكانية تنقل الفتيات بشكل مستقل وآمن فى المدن وخلق مساحات أمنة تحقق لهم المساواة بين الجنسين وتوفر لهم مساحات للتعبير عن آرائهم وتمنح لهم دور فى صناعة القرار بمجتمعاتهم.

وشهد المحافظ العرض المسرحى تحت عنوان "مجتمع آمن" وتفقد معرض أبطال وبطلات التغيير، واستمع لنماذج إيجابية وقصص النجاح المشرقة من أبطال وبطلات التغيير.

ومن جانبها، أوضحت إنجى رأفت مسئول المشروع أنه جرى تنفيذ 50 تدريبا تتشكل فى كيفية صناعة المبادرات المجتمعية، وتحليل القوى، وصناعة القرار، والنوع الاجتماعى وكيفية صناعة الجداريات التى تخدم نبذ العنف والتميز ونشر روح السلام والتسامح وتوفير المساحات الآمنة للفتيات والشباب بمجتمعى أبوتيج والأربعين كمناطق حضرية مضيفة أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية الفعالة داخل مجتمعى أبوتيج والأربعين من قبل أبطال وبطلات التغيير.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم عدد من الفتيات صاحبات قصص النجاح بالمشروع وتقديم شهادة تقدير فضلا عن تسليم الدروع التذكارية للمحافظة وتكريم الجهات الحكومية الشريكة.