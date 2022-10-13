الأرصاد تحذر.. أول حالة مطيرة بالمحافظات خلال خريف 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، وذكرت أنه سوف يتم اصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها.
وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.
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