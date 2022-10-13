ننشر نص كلمة قائد القوات الجوية بمناسبة عيدها (صور)

جدة - نرمين السيد - ويوافق عيد القوات الجوية، تلك المعركة التى خاضتها فى الرابع عشر من أكتوبر عام 1973.

وننشر نص كلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بمناسبة عيدها.

يشرفنى أن التقى بكم فى ذكرى أيام خالدة سطر فيها نسور القوات الجوية أمجادا وبطولات نعتز ونفتخر بهـا حين خاضوا فى يوم الرابع عشر من أكتوبر عام 1973 أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكرى الحديث استمرت لأكثر من 53 دقيقة فى سماء المنصورة تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهم بالله فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وإجباره على الانسحاب ليكون يوم الرابع عشر من أكتوبر من كل عام عيدا للقوات الجوية.



ويسعدنا أن نحتفل أيضا بمرور 90 عاما على إنشاء القوات الجوية لنتذكر بكل الفخر والإعتزاز قيام الطيارين المصرييـن بقيـادة أول خمـس طائـرات طراز "تايجرموث" لمدة 7 أيام ولمسافة 3000 ميل من المملكة المتحدة وصولا لمطار الماظة فى يوم الثانى من يونيو عام 1932 ليكون هذا اليوم ميلادا لسلاح الجو المصرى، وبالمشاركة فى حروب تلك الفترة بدءا من الحرب العالمية الثانية وصولا إلى عدوان يونيو عام 1967 ليظهر المعدن النفيس والأصيل لذلك الجيل العظيم الذى لم يستسلم بل تحمل المسئولية بكل شرف أخذين على عاتقهم مسؤولية إعادة البناء والتدريب المستمر طوال ست سنوات وفى ظل أعمال قتال ضارية بحرب الاستنزاف مواصلين جهودهم فى تنفيذ هجمات جوية لتدمير أهداف العدو فى عمق سيناء والتصدى ببسالة للهجمات الجوية والتحركات البرية والقيام بطلعات جوية مؤثرة كبدت العدو الكثير من الخسائر فى قواته ومعداته.

وأعادت الثقة لمقاتلى القوات الجوية قبل حرب السادس من أكتوبر والتى افتتحت بضربة جوية قاصمة وجهها نسور القوات الجوية إلى أهداف مختلفة فى عمق العدو فأصابته بالشلل ومهدت للعبور العظيم لقواتنا المسلحة واستعادة أرض سيناء المقدسة.

إن رجال القوات الجوية هم أبناء ذلك الشعب العظيم الذين ساهموا فى صنع أمجاده ومازالوا يصونون مقدراته فتواصلت جهودهم للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره داخل الوطن وخارج حدوده إن استدعى الأمر ذلك للحفاظ على الأمن القومى وحماية حدود أرضنا المقدسة فى أى زمان ومكان ليأمن كل مواطن على حاضره ومستقبله بإذن الله واستمر تلاحم أبناء الشعب المصرى مع قواته المسلحة دفاعا عن مقدرات الوطن فى ظل ظروف إقليمية ودولية عصيبة انتصر فيها بفضل الله جيش مصر لشعبها ونجح الشعب المصرى فى استعادة هويته بثورته المباركة فى يوم 30 يونيو عام 2013.



ثم أصدرت القيادة السياسية وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التوجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح.

فشهدت القوات الجوية فى السنوات الأخيرة تطويرا وتحديثا هائلا وغير مسبوق بالانضمام المستمر لطرازات جديدة ومتطورة من الطائرات متعددة المهام والهليكوبتر والأنظمة والمعدات المختلفة مما كان له بالغ الأثر فى زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على آداء جميع المهام ومواجهة كل التحديات والتهديدات الحالية والناشئة واستمر التطوير فى المجالات المختلفة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة القواعد الجوية والمطارات وطبقا للمعايير العالمية، فضلا عن الطفرة الشاملة فى أعمال التأمين الفنى لكل الطرازات المختلفة من الطائرات والهليكوبتر من خلال منظومات متكاملة وطبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة المتبعة فى أكثر دول العالم تقدما وتمت أعمال التطوير والتحديث بالتزامن مع الاستمرار فى الارتقاء بأسلوب ووسائل التدريب للضباط والأفراد فى كل التخصصات ليكونوا قادرين على استيعاب تكنولوجيا الطيران ونظم التسليح المتقدمة من خلال تطوير مساعدات التدريب والمحاكيات، بالإضافة إلى الحرص على الإشتراك فى التدريبات مع الدول الصديقة والشقيقة فى الداخل والخارج لأهمية ذلك فى تبادل الخبرات ومهارات القتال الجوى المختلفة.



كما حرصت القوات الجوية على تنفيذ مهام نقل المساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والتعاون مع الدول فى مكافحة الحرائق ومراقبة السواحل.

فأصبح بفضل الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفى مختلف الظروف للوصول إلى أبعد مدى وفـى أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية فى ظل كل التحديات والتهديدات الراهنة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التى رسمتها الدولة المصرية.



ويشرفنى أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرجال القوات الجوية على الآداء المتميز والمستوى الراقى فى تنفيذ ما كلفوا به من مهام خلال الفترات السابقة وحتى الآن، كما أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل من سبقونا مـن القادة والضباط وضبـاط الصـف والجنـود الذين بذلوا قصارى جهدهم فى آداء عملهم ونقل خبراتهم العلمية والعملية للأجيال من بعدهم بكل إخلاص وصدق كما لن ولم ننسى ما قدمه شهدائنا الأبرار من بطولات وتضحيات بأغلى ما يملكون فى سبيل الله لتحيا مصر بإذن الله فى عزة وأمان.

إن رجال القوات الجوية الذين يعتزون بالإنجازات العظيمة التى تحققت فى ماضيهم وحاضرهم هم دائما موضع فخر واعتزاز لشعبهم يعاهدون الله أن يظلوا عند حسن الظن بهـم وعلى أهبة الاستعداد دائما للذود عن سماء مصر وترابها المقدس ملتزمين بقيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة أوفياء ليمين الولاء لوطنهم يحمون سماءه ويصونون مقدراته وكرامته.