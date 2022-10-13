عاجل- رئيس لبنان: وافقنا على الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة له نقلتها فضائية إكسترا نيوز، أوضح الرئيس اللبنانى: "موافقتنا على اتفاق الترسيم جاءت بعد التشاور مع رئيسى الحكومة والبرلمان وبعد موافقة إسرائيل".

وتابع: "لبنان لم يقدم أى تنازلات جوهرية ولن يدخل فى أى نوع من أنواع التطبيع المرفوض"، مشيرا إلى أن الاتفاق البحرى مع إسرائيل سيضفى الاستقرار على طرفى الحدود.