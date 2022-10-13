بعد انتهاء الجولة الرابعة.. محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - وصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الى المركز الثاني في قائمة أفضل اللاعبين في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد تألقه اللافت خلال المباريات الماضية في دور المجموعات وقيادته لتحقيق الريدز لعدد من الانتصارات المتتالية بأصل 3 مباريات من 4 خاضها الريدز حتى الآن.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فإن محمد صلاح استطاع جمع 146 نقطة في وصافة ترتيب أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا وخلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني الذي يتصدر الترتيب بواقع 175 نقطة.

ونجح محمد صلاح وفق تقييم محمد صلاح من الاتحاد الأوروبي نجح الفرعون في تسجيل 5 أهداف خلال المباريات الثلاث الماضية، بالإضافة 8 تصويبات على المرمى، ودقة تمرير وصلت نسبتها الى 81%.

وحل ثالثاً النجم ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني والذي حصد 144 نقطة، يليه سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي.

وجاءت قائمة أفضل لاعبين في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 175 نقطة.

محمد صلاح (ليفربول): 146 نقطة.

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 144 نقطة.

سيمون مونيليه (كلوب بروج): 142 نقطة.

جود بلينجهام (بروسيا دورتموند): 141 نقطة.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 136 نقطة.

ايرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 133 نقطة.

دييجو كوستا (بورتو): 122 نقطة.

أندريا أونانا (انتر ميلان): 120 نقطة.

بوتر زيلينسكي (نابولي): 120 نقطة.

أفضل لاعب دوري أبطال أوروبا