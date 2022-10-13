رئيس الوزراء يشهد افتتاح فندقى "ميراكى" و"صن رايز وايت هيلز" بمدينة شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - مدبولي: تشجيع الدولة للتوسع فى إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتى فى إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة



خلال زيارته اليوم الخميس، لمدينة شرم الشيخ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح فندقي "ميراكي"، و"صن رايز وايت هيلز"، اللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل، وذلك فى حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأكد رئيس الوزراء، أن تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة، وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر، والعمل على زيادة تدفق حركة السياحة الوافدة إليها.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، عبر حسام الشاعر، رئيس مجلس ادارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، المالكة للفندقين، عن سعادته بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، واستعرض شارحًا مميزات كل فندق، موضحًا أن منتجع ميراكي، يقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة – مركز المدينة – و على بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ، حيث يتميز المنتجع بموقع مميز للغاية، مضيفًا إلى ذلك توافر العديد من المواقع المناسبة التي يوفرها المنتجع لتنظيم المناسبات والفعاليات، مضيفا ان المنتجع يضم 218 غرفة، الأمر الذي يزيد من القدرة الاستيعابية للزائرين، مؤكدًا على توافر كافة وسائل الراحة، ووجود العديد من المطاعم والنوادي الصحية واللياقة، فضلا عن الألعاب المائية والأنشطة الرياضية.

وأوضح الشاعر، أن منتجع التلال البيضاء (صن رايز وايت هيلز)، يقع عند رأس نصراني والمعروفة بأماكن غطس دولية والشعب المرجانية والكائنات البحرية، ويقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة – مركز المدينة – وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ حيث يتميز المنتجع بموقع مميز للغاية، ويوجد به كافة وسائل الراحة، ومٌعد جيدا لاستضافة جميع الاحتفالات أو أية مناسبات يمكن تنظيمها، واحتواء الفندق على إجمالي 371 غرفة، يتوافر بها كافة سبل الراحة، ووجود أندية للأطفال ووسائل ترفيه مسائية، وألعاب مائية، وناد ملكي به خدمات ومزايا عديدة.

كما أكد الشاعر أن انعقاد مؤتمر المناخ الشهر المقبل وحرص الدولة والحكومة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتستوعب العدد الضخم من ضيوف المؤتمر؛ كان حافزا كبيرا للمستثمرين على تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ التي تتجه أنظار العالم اليها بهذا الحدث الكبير، وخاصة أن شرم الشيخ تتمتع بمقومات وإمكانات سياحية متميزة تجعلها ضمن أفضل المناطق السياحية الواعدة بمصر.