وزير الرى: مصر مستعدة لرئاسة ”الأمكاو” بداية من فبراير القادم لمدة عامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر مستعدة لرئاسة المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بدايه من فبراير ٢٠٢٣ ، وأن مصر ستسعى لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وذلك إستكمالاً لما تحقق خلال فترة رئاسة دولة ناميبيا للأمكاو.

جاء ذلك خلال مشاركه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في فعاليات "الدورة العادية الثالثة عشرة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمنعقدة حالياً بالعاصمة الناميبية ويندهوك.

وأضاف سويلم أن المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) يُعتبر الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الافريقي.

وقد قام الوزراء خلال الإجتماع بالتصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو والتي عقدت إجتماعاتها خلال الفترة (١٠ - ١٢) أكتوبر ٢٠٢٢ والتي تم خلالها عرض أنشطة المنظمات الاقليمية والدولية المنفذة في أفريقيا من أجل تحقيق رؤية المياه الأفريقية ٢٠٢٥ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ، وتقديم عروض توضيحية عن برامج وأنشطة الامكاو المختلفة التي تهدف إلي تقديم الدعم الفنى للدول الافريقية لرفع كفاءتها فى إستخدام مواردها المائية ، مثل التقرير الخاص بالمراقبة والإبلاغ عن قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا الذى تم إقراره خلال الاجتماعات وسيتم تقديمه خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ، والبرنامج الاستراتيجي للمياه الجوفية لتحقيق الأمن المائي والقدرة على الصمود في إفريقيا الذى يهدف إلى الإستخدام المستدام للمياه الجوفية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ، ومبادرة الفريق الاوروبى التى تهدف إلى ضمان التنسيق والتعاون الاقليمي فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود ، وإطار العمل التنسيقي بين شركاء التنمية لقطاع المياه والصرف الصحي بأفريقيا والذى يهدف لتعزيز آليات تتبع تمويل قطاع المياه والصرف الصحى ، وتحسين كفاءة إستخدام المساعدات الإنمائية الرسمية ، وإستراتيجية الشباب والنوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والتى تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب في قطاع المياه والصرف الصحي ، ومبادرة "تحدي إدارة المعرفة بالمياه والصرف الصحي في إفريقيا" والتى أطلقها رئيس الأمكاو خلال أسبوع المياه العالمي ٢٠٢٢ بهدف تسريع مساهمة الامكاو في نشر المعرفة والتعلم في قطاع المياه ، فضلاً عن عرض الرسائل والتوصيات الصادرة عن كلٍ من إعلان داكار "الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية"، والمشاورات الإقليمية الأفريقية بشأن إستعراض منتصف المدة لعقد العمل الدولي للمياه "المياه من أجل التنمية المستدامة" (٢٠١٨ - ٢٠٢٨) كمساهمة في مؤتمر المياه للأمم المتحدة ٢٠٢٣ ، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس ، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والادارية الخاصة بالامكاو.

كما سلط الدكتور سويلم الضوء على الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والاتحاد الأفريقي ، والأمكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة لوضع قطاع المياه في قلب العمل المناخي العالمى ، وإيلائه الإهتمام اللازم من خلال مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم والتى تعكس إحتياجات دول الجنوب خاصة الدول الإفريقية ، مشيراً الى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إطلاق مبادرة للمياه في مؤتمرات المناخ ، ومؤكداً على أهمية دعم مجلس وزراء المياه الأفارقة لهذه المبادرة حيث تُعد الدول الإفريقية هي الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.