رئيس الوزراء يشهد افتتاح فندقي ”ميراكي” و”صن رايز وايت هيلز” بمدينة شرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - خلال زيارته اليوم لمدينة شرم الشيخ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح فندقي "ميراكي"، و"صن رايز وايت هيلز"، اللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل، ورافقه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

التلال البيضاء (صن رايز وايت هيلز)، يقع عند رأس نصراني والمعروفة بأماكن غطس دولية والشعب المرجانية والكائنات البحرية، ويقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة – مركز المدينة – وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ حيث يتميز المنتجع بموقع مميز للغاية، ويوجد به كافة وسائل الراحة، ومٌعد جيدا لاستضافة جميع الاحتفالات أو أي مناسبات يمكن تنظيمها، واحتواء الفندق على إجمالي 371 غرفة، يتوافر بها كافة سبل الراحة، ووجود أندية للأطفال ووسائل ترفيه مسائية، وألعاب مائية، وناد ملكي به خدمات ومزايا عديدة.

كما أكد الشاعر أن انعقاد مؤتمر المناخ الشهر المقبل وحرص الدولة والحكومة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتستوعب العدد الضخم من ضيوف المؤتمر؛ كان حافزا كبيرا للمستثمرين على تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ التي تتجه أنظار العالم إليها بهذا الحدث الكبير، وخاصة أن شرم الشيخ تتمتع بمقومات وإمكانات سياحية متميزة تجعلها ضمن أفضل المناطق السياحية الواعدة بمصر.