9 محاور.. تعرف على لائحة الانضباط المدرسى

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى السطور التالية أنواع المخالفات المرصودة بلائحة الانضباط المدرسى، مع أساليب العلاج التى تتضمن 3 مراحل لكل مخالفة، كالتالى:

1- الغش فى الامتحانات:

عند الخطأ الأول يحرر محضر حرمان الطالب من درجة المادة مع إخطار ولى الأمر، وفى حالة التكرار يحرر محضر حرمان من درجة المادة ويوقع ولى الأمر والطالب تعهدا بعدم التكرار، وعند التكرار للمرة الثالثة يحرر محضر حرمان الطالب من أداء باقى الامتحانات.

2- المساس بالسيادة الوطنية:

عند الخطأ الأول يكتفى بتنبيه الطالب وإرشاده مع استدعاء ولى الأمر، وفى حالة التكرار يوقف الطالب عن الدراسة لمدة 3 أيام، ومع التكرار للمرة الثالثة يتم إيقاف الطالب لمدة لا تزيد عن 15 يوما.

3- السلوك العدوانى العنيف:

عند الخطأ الأول يتم إرشاد الطالب وإيقافه لمدة يومين عن الدراسة مع تعهد الطالب وولى الأمر بعدم التكرار، وفى حالة التكرار يتم إيقاف الطالب عن الدراسة لمدة من 1 إلى 3 أيام مع التحويل للجنة حماية الطفل بالمدرسة، وفى حالة التكرار للمرة الثالثة يتم تحويل الطالب لمكتب الخدمة الاجتماعية والنظر فى إيقافه حتى 15 يوما.

4- السرقة واستيلاء الطالب على ممتلكات الغير:

عند الخطأ الأول يتم إرشاد الطالب معه التعهد الكتابى بعدم التكرار والإيقاف عن الدراسة لمدة من 1 إلى 3 أيام، وفى حالة التكرار يتم تحويل الطالب إلى الأخصائى مع استدعاء ولى أمره، وعند التكرار للمرة الثالثة يتم تحويل الطالب إلى إدارة المدرسة.

5- إساءة الأدب مع هيئة المدرسة:

عند الخطأ الأول يتم إرشاد الطالب مع كتابة تعهد بعدم التكرار والإيقاف من 1 إلى 3 أيام وتقديم الاعتذار، وعند التكرار يتم تحويل الطالب إلى الأخصائى مع الإيقاف عن الدراسة من 3 إلى 5 أيام، وعند التكرار للمرة الثالثة يوقف الطالب لمدة 15 يوما.

6- استخدام أجهزة المحمول من قبل الطالب:

عند الخطأ الأول يتعهد الطالب كتابيا بعدم التكرار، وفى حالة التكرار يتم استدعاء ولى الامر وإيقاف الطالب لمدة 5 أيام، وعند التكرار للمرة الثالثة يتم إيقاف الطالب من 1 إلى 3 أيام ثم الإيقاف لمدة 10 أيام.

7- الهرب من المدرسة:

عند الخطأ الأول يوقف الطالب من 1 إلى 3 أيام مع تعهده وولى أمره بعدم التكرار، وفى حالة التكرار تدرس حالة الطالب اجتماعية ويفصل لمدة 15 يوما، وعند التكرار الثالث يفصل نهائيا وينقل إلى مدرسة أخرى.

8- عدم الالتزام بالواجبات المدرسية:

عند الخطأ الأول يتم إرشاد الطالب من قبل المعلم مع إجراء اختبارات نفسية له، وعند التكرار يحول الطالب إلى أخصائى ويستدعى ولى أمره، وعند التكرار للمرة الثالثة يحرم الطالب من بعض الدرجات.

9- التأخر الصباحى:

يكتب الطالب تعهد بعدم التكرار، وفى حالة التكرار يستدعى ولى أمره، وعند التكرار للمرة الثالثة يوقف الطالب ليوم واحد، ثم يوقف من يوم إلى 3 أيام.