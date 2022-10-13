سفير مصر فى باريس يطلع أعضاء الشيوخ الفرنسى على رؤية مصر لمؤتمر COP27

وخلال كلمته، أشاد السفير علاء يوسف بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس على مختلف الأصعدة، فضلا عن التواصل المستمر بين المجالس النيابية والتشريعية فى البلدين، منوها فى هذا الصدد إلى الزيارة الناجحة التى قام بها السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصرى، إلى باريس نهاية سبتمبر الماضى ولقائه مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى.
وشدد السفير المصرى على أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ضوء ما يواجهه العالم من تحديات مختلفة، وما توليه مصر من اهتمام كبير لأن يشهد المؤتمر تنفيذ التعهدات الدولية التى نصت عليها مختلف الاتفاقيات والمؤتمرات المعنية بعمل المناخ. كما تطرق سفير مصر فى باريس إلى الرؤية المصرية للمحاور الرئيسية التى سيركز عليها المؤتمر فى مجالات التمويل والتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، مستعرضا المبادرات المصرية المختلفة المزمع إطلاقها، فضلا عن الأيام الموضوعية التى ستعقد على هامش أعمال المؤتمر.
كما نوه السفير علاء يوسف إلى اهتمام مصر بإبراز شواغل الدول الأفريقية خلال المؤتمر، وأهمية العمل على إسماع صوت أفريقيا للمجتمع الدولى، خاصة وأن الدول الأفريقية تعد الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية على الرغم من عدم مسئوليتها سوى عن نسبة ضئيلة من إجمالى الانبعاثات العالمية. وتناول السفير المصرى أيضا اهتمام مصر بتعزيز عمل المناخ على المستوى المحلى، وتعزيز أجندة العمل الوطنى وانتهاج مصر مقاربة شاملة تراعى الاعتبارات المناخية جنبا إلى جنب مع جهود التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
واستعرض السفير المصرى الجهود التى تبذلها الدولة على الصعيد المحلى فى إطار توجهها نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، منوها فى هذا الصدد إلى استراتيجية الطاقة الوطنية المستدامة المتكاملة لعام 2035، وما تضمنته من أهداف طموحة لزيادة اعتماد مصر على مصادر الطاقة المتجددة ووصول نسبة انتاج الكهرباء من تلك المصادر إلى 42% من إجمالى مصادر الطاقة، فضلا عن التوسع فى مشروعات وسائل النقل صديقة البيئة.
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