وزير الزراعة يلتقى المصريين العاملين فى «الفاو» بروما

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وخلال اللقاء وزير الزراعة، اطلع المصريين العاملين فى الفاو على الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا فى مجال الزراعة، وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وناقش الوزير مع المصريين فى "الفاو" كيفية الاستفادة من خبراتهم ونقل التجارب الناجحة إلى قطاع الزراعة فى مصر خاصة فيما يتعلق بمجال التأمين على المحاصيل الاستيراتيجية، وكذلك التغلب على مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية الصغيرة.
من جانبهم، أعرب المصريون العاملون فى الفاو عن سعادتهم بهذا اللقاء والذى يحدث لاول مرة مع وزير زراعة مصرى وأبدوا استعدادهم للتعاون وتقديم خبراتهم الدولية المختلفة لبلدهم وتم الإتفاق على عقد لقاء دورى كل ثلاثة أشهر بالفيديو كونفرانس بحضور وزير الزراعة وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية
يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد غادر القاهرة، أول أمس، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الأمن الغذائى العالمى، حيث ألقى كلمة مصر أمام اللجنة وعقد عدة لقاءات مكثفة على هامش الاجتماع مع مدير منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومع رئيس لجنة الأمن الغذائى العالمى وأيضا مدير برنامج الغذاء العالمى ومع نائب رئيس البنك الدولى، وكذلك عدد من الخبراء فى مجال الأمن الغذائى وأيضا بعض القيادات المصرية العاملة فى "الفاو".
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