هذا، وقد أعرب الرئيس الزيمبابوى عن تطلعه لتحقيق دفعة فى العلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا الشركات المصرية للاستثمار فى بلاده لاسيما فى مجالى الزراعة والتعدين، فى ذات السياق، أشاد الرئيس الزيمبابوى بالتعاون القائم مع مصر فى مجالات الصحة والتدريب وبناء القدرات، وكذلك، إقامة متحف التحرير الإفريقى فى هرارى، ومثمنا للدور التاريخى الذى قامت به مصر لدعم حركة التحرر فى زيمبابوى والتدريب الذى تلقاه شخصيا بالكلية الحربية حينئذ فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر.
من جانبها، أكدت السفيرة سلوى الموافى على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى شتى المجالات، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفيرة مصر فى هرارى تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس زيمبابوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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