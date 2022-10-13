أخبار مصرية

سفيرة مصر فى هرارى تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس زيمبابوى

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هايدى الدسوقى 2022-10-13 16:56 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قدمت السفيرة سلوى الموافى أوراق اعتمادها كسفيرة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية زيمبابوى إلى الرئيس "إيمرسون ماننجاجوا " رئيس جمهورية زيمبابوى، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال وزير الخارجية الزيمبابوى والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية ومسئولى الدولة وأعضاء السفارة المصرية فى هرارى.

هذا، وقد أعرب الرئيس الزيمبابوى عن تطلعه لتحقيق دفعة فى العلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا الشركات المصرية للاستثمار فى بلاده لاسيما فى مجالى الزراعة والتعدين، فى ذات السياق، أشاد الرئيس الزيمبابوى بالتعاون القائم مع مصر فى مجالات الصحة والتدريب وبناء القدرات، وكذلك، إقامة متحف التحرير الإفريقى فى هرارى، ومثمنا للدور التاريخى الذى قامت به مصر لدعم حركة التحرر فى زيمبابوى والتدريب الذى تلقاه شخصيا بالكلية الحربية حينئذ فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر.

من جانبها، أكدت السفيرة سلوى الموافى على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى شتى المجالات، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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