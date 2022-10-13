توصيات المؤتمر الـ16 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ

جدة - نرمين السيد - اختتم المؤتمر العربى السادس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التى من شأنها تعزيز التعاون العربى فى المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.





وكان المؤتمر قد انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس بمشاركة وفود تمثل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ فى الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، المنظمة العربية للطيران المدنى وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، من بينها، استراتيجية عربية استرشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، وطلب من الأمانة العامة للمجلس تعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها، كما ناقش آلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود فى الدول العربية، وحث الدول الأعضاء التى ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء فى تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية، وطلب من الأمانة العامة إعداد آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود فى الدول العربية، وبالاستئناس بالتجارب الإقليمية.

كما ناقش المؤتمر موضوع تبادل الخبرات فى مجال مكافحة تهريب المواد الممنوعة باستخدام الطائرات والغواصات المسيرة، واستعرض نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربى الأول لأمن الحدود الذى عقد فى المملكة الأردنية الهاشمية مطلع شهر ديسمبر من العام المنصرم، فى إطار الأنشطة المشتركة التى تنفذها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وطلب فى هذا الصدد من الأمانة العامة تشكيل فريق فنى من ممثلى الدول الأعضاء لوضع تصور لفريق العمل المعنى بتسيير برنامج عمل التعاون المستقبلى بين الدول العربية والأوروبية فى مجال أمن الحدود، كما طلب منها مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار فى تنظيم الأنشطة المشتركة. وحث الدول العربية على المشاركة فيها.