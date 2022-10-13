رياضة وفنون وبهجة.. صور من يوم الأنشطة فى المدارس

جدة - نرمين السيد - ويأتى يوم الأنشطة، بالكشف عن المبدعين من الطلاب فى كل المجالات "رياضيا، وفنيا، وثقافيا"، والاهتمام بالاستثمار فى العنصر البشرى.

يوم الأنشطة بالمدارس

واعتبارا من العام الدراسى الحالى، الذى انطلق فى مطلع أكتوبر الجارى، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوما للأنشطة فقط دون إدخال أى حصص دراسية، وتتنوع الأنشطة بين الرياضية والفنية والثقافية.

ويطبق هذا اليوم بالتناوب بين فصول المدرسة الواحدة، فعلى سبيل المثال، إذا كان فى مدرسة ما 4 فصول، ففى الأسبوع الأول، يمارس طلاب فصلين النشاط الرياضى طوال اليوم، والفصلين الآخرين يمارس طلابهما النشاط الثقافى والفنى، وفى الأسبوع التالى تتبدل الأدوار.

ووفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم، يحضر مع الطلاب داخل المدارس، كشافين من وزارة الشباب والرياضية، لالتقاط أفضل المواهب، ومن ثم يتولون التنسيق مع أولياء أمورهم لإثراء مواهب أبنائهم.

وبدأ تطبيق يوم النشاط فى نسبة 25% من مدارس كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وفى كل شهر تضاف 25% جديدة من المدارس، وخلال الفصل الدراسى الثانى تكون التجربة تم تعميمها على جميع المدارس.

وتستعرض الصور التالية، تطبيق يوم النشاط داخل عدد من المدارس بمختلف المحافظات.