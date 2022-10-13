الرعاية الصحية: 290 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من 290 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة وحتى الآن.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى الخدمات الطبية التي تم تقديمها بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، والتي بلغت حوالي 38 ألف خدمة طبية من خلال الطوارئ ،إضافة إلى 655 خدمة بالرعايات المركزة بالمستشفى، وأكثر من 52 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، فضلًا عن 189 فحص معملى وتشخيصي، بينما تعدت العمليات والجراحات بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبوخليفة ال 5000 جراحة، تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، وذاك باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف البيان، تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة بالإسماعيلية 130سريرًا، كما تضم 5 غرف للعمليات، ويجرى بها أهم وأبرز الجراحات وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الوجه والفكين، التجميل ، المخ والأعصاب، الجراحة العامة)، كما تقدم كافة الحزم الطبية والعلاجية للمرضى طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية العالمية ، وتضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والاخصائيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

فيما تُعد مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، واحدة من ضمن 4 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومجهزين على أعلى مستوى من التجهيزات التي تضاهي المستويات العالمية، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية ولقاطني إقليم القناة كله.

هذا، ويشار أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة قد فازت بجائزة أفضل منشأة لهيئة الرعاية الصحية للعام 2021 خلال فعاليات الملتقى السنوى الذي أقيم نهاية نوفمبر الماضي تحت شعار (فلنبن معا مستقبل صحة مصر ) ، كما نجحت مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة في استيفاء كافة معايير التسجيل القومية، لتصبح أول مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، يتم تسجيلها وفقًا لمعايير GAHAR.