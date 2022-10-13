سفيرة جمهورية مصر العربية في هراري تقدم أوراق إعتمادها إلى رئيس جمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - قدمت السفيرة سلوى الموافى أوراق اعتمادها كسفيرة لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية زيمبابوى إلى الرئيس "إيمرسون ماننجاجوا " رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال وزير الخارجية الزيمبابوى والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية ومسئولى الدولة وأعضاء السفارة المصرية فى هرارى.

هذا، وقد أعرب الرئيس الزيمبابوى عن تطلعه لتحقيق دفعة فى العلاقات الثنائية بين البلدين، داعياً الشركات المصرية للاستثمار فى بلاده لاسيما فى مجالى الزراعة والتعدين، في ذات السياق، أشاد الرئيس الزيمبابوى بالتعاون القائم مع مصر فى مجالات الصحة والتدريب وبناء القدرات، وكذلك، إقامة متحف التحرير الافريقى فى هرارى، ومثمناً للدور التاريخى الذى قامت به مصر لدعم حركة التحرر فى زيمبابوى والتدريب الذي تلقاه شخصياً بالكلية الحربية حينئذ فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر.

من جانبها، أكدت السفيرة سلوى الموافى على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى شتى المجالات، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين فى مختلف المنظمات الاقليمية والدولية.