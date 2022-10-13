رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمتابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لقمة مؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، التى تعقد الشهر المقبل.





ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وكان فى الاستقبال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتى بهدف مواصلة متابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP 27 مع قرب موعد المؤتمر، لضمان خروج هذا الحدث بالصورة المشرفة واللائقة.

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