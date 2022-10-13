معمل تحاليل غير مرخص.. «صحة الشرقية» توجه ضربات قوية للمخالفين (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع عضو هيئة الدواء بالقاهرة، ومفتشى العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير، وأبوحماد، حملات للمرور على العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة بمراكز ومدن أبو كبير وأولاد صقر وأبوحماد.





وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط معمل للتحاليل غير مرخص بمدينة أبو حماد، يعمل بالمخالفة لقانون مهنة المعامل 367، يديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشرى، وتم ضبط 6 أكياس دم مجهولة المصدر به، منهم 5 أكياس تم استخدامها داخل المعمل، وكيس آخر معد للإستخدام ومخزن بمكان غير مجهز للتخزين، بالآضافة لرصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة، وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة، وعدم وجود سجل بيئى، بالمخالفة لقانون البيئة 202، مما يتسبب فى إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة، وتم تحريز المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض، كما تم تشميع المعمل، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، وعرض المخالفين على النيابة.



كما تم ضبط صيدلية خاصة بمركز تلراك التابع لمدينة أولاد صقر، بها 9 قرب دم فارغة ومعدة للبيع، بالإضافة لمخالفات أخرى شملت أدوية خاصة بالهيئات الطبية الحكومية ويحظر بيعها او تداولها من خلال المنشآت الخاصة، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز الشرطة بأولاد صقر.



ويناشد وكيل الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفورى عن تعرضهم للممارسات غير القانونية بخصوص عمليات نقل الدم، موضحا حرص الدولة والمنظومة الصحية بها على وصول دم آمن للمريض، والذى يمر بمراحل متعددة تشمل إجراء تحاليل وفحوص دقيقة على كل وحدة دم لمعرفة الفصيلة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل (الإيدز، التهاب الكبد بى وسى، الزهرى، الملاريا)، وإجراء اختبارات توافق بين وحدات الدم المنقول ودم المريض المتلقى، بالإضافة لإجراءات وشروط التخزين السليم فى درجات تبريد معينة، وذلك لضمان سلامة وفعالية الدم، مما تقدر تكلفته بأكثر من 800 جنيه مصرى لكل وحدة دم، بينما تتيح الدولة ذلك للمريض بمقابل أقل من تكلفته بعشر أمثال، مؤكدا أن إجراءات نقل الدم الآمن للمرضى يجب أن لا تتم إلا من خلال المنشآت الطبية المرخص لها تداول الدم ومشتقاته، وليس من خلال الصيدليات والمعامل والأشخاص، كما يهيب بهم اتباع الإجراءات واللوائح المنظمة للحصول على الدم ومشتقاته من خلال بنوك الدم المرخصة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، وضبط المخالف منها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.