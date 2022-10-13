مصر تشارك فى جلسة لحوكمة النظم الصحية بدول شرق إقليم المتوسط

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الصحة والسكان، فى جلسة وضع أطر عمل لحوكمة النظم الصحية (إضفاء الطابع المؤسسى على الحوكمة التشاركية فى إقليم شرق المتوسط)، ودعت دول الإقليم كافة، للتشارك وتبادل الرؤى والخبرات، بهدف التعاون لتعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بالنظم الصحية.





جاء ذلك على هامش أعمال اللجنة الإقليمية فى دورتها الـ69 لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

ونيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة – كلمة مصر خلال الجلسة- مستعرضا نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام الحوكمة، وتطبيقها داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وشهدت المنشآت الطبية المدرجة ضمن محافظات المرحلة، ميكنة ورقمنة لكافة الخدمات الطبية، بما نال رضاء واستحسان متلقى الخدمة الطبية، فضلا عن رقمنة عمليات الشراء والإمداد والتموين للمستلزمات الطبية، الأمر الذى حقق نجاحا كبيرا فى انضباط الإداء الإدارى، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

واستعرض، الوزير، جهود الوزارة للحوكمة وتطوير الجهاز الإدارى، من خلال تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى الصحى، والذى لعب دورا حقيقيا فى ميكنة ورقمنة مكاتب الصحة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، وميكنة المعامل المركزية بالوزارة، بما ساهم فى تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد «حساني»، أن مصر تسعى جاهدة لوضع خارطة طريق تشكل فى مجملها إطارا مؤسسيا للحوكمة التشاركية بالقطاع الصحى المصرى، والمساهمة فى صنع السياسات الصحية، مستشهدا بجهود مصر، فى هذا الملف الهام، بما يحقق العدالة والكفاءة فى الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أهمية دعم المستثمرين للقطاع الطبى، كونهم أحد الشركاء الأساسيين بالمنظومة الصحية.

وتابع، أن وزارة الصحة والسكان تحرص دائما على إتباع استراتيجية التشاور والتباحث وتبادل الرؤى والأراء مع كافة الجهات المعنية بالمجال الصحى بمصر، وذلك بهدف إرساء قواعد الحوكمة التشاركية بما يخدم مصالح الشعب المصرى وتحقيق أمنهم الصحى، لافتا إلى أهمية فتح مجال للحوار المجتمعى بين الجهات الحكومية الصحية وممثلى المجتمع المدنى ومتلقى الخدمات الصحية، لاستطلاع أرائهم حول ما يتلقونه من خدمات، والتعرف على أرائهم والبناء عليها فى تطوير السياسات الصحية.