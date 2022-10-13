قطار الحوار الوطني مستمر.. لجنة الزراعة: نحدد محاور الجلسات وأسماء المشاركين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:32 مساءً - أكد المهندس إسماعيل الشرقاوى، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني، شهدت لقاء للجنة مع المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي لهدف استعراض خطة العمل وتحديد جدول الأعمال، وعدد الأشخاص المدعوين في كل لجنة وفي كل جلسة ونوعية الأطراف المشاركة لضمانة شمولها كل أطياف المجتمع سواء أحزاب سياسية أو معارضة أو منظمات مجتمع مدني والخبراء المتخصصين والشباب والمرأة، على أن يكون السبت المقبل آخر موعد لتلقي المقترحات الخاصة بالقضايا والمشاركين.

وشدد المقرر العام المساعد للجنة الزراعة، أن الجلسات الخاصة باللجان المختلفة ستتم على التوازي وسيكون مسموح بـ5 جلسات في اليوم حسب كل قضية ستطرح وطبيعة الموضوعات وعدد المشاركين، موضحا أن اللجنة تعمل في الوقت الراهن على إعداد القضايا التي ستكون محل مناقشات، وأسماء المشاركين لعرضها الأسبوع القادم تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية.

وأشار إلى أنه شعر خلال الاجتماعات الأخيرة، بوجود إرادة حقيقية من الجميع على إنجاح الحوار الوطني كلا في مجاله، وكان هناك روح إيجابية للغاية في المناقشات وتبادل الأسئلة، موجها الشكر للمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية والقائمين عليها، بما وجده من مجهود رائع في إمداد مسئولي اللجان بالبيانات وترتيب الجلسات.