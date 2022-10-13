السفير الأمريكي بالقاهرة: دعم مصر في استضافتها لمؤتمر المناخ COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أكد السفير الأمريكي دانيال روبينشتاين عن قوة العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف المستويات وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، ودعم مصر في استضافتها للحدث الأكبر هذا العام وهو مؤتمر المناخ COP27، وتطلعه للتعرف على رؤى مصر واستعدادتها في هذا الشأن والمبادرات التي تسعى مصر خلال الفترة القادمة لتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السفير دانيال روبينشتاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة بالإنابة لمناقشة التعاون الثنائي في مجال الدعم البيئي واستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأشاد دانيال روبينشتاين بجهود مصر في الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وحرصها على الربط بين المجالات المتعلقة بتغير المناخ وضرورة العمل عليها بشكل مترابط من أجل مصلحة الأجيال القادمة، واهتمام الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق فرص النجاح للمؤتمر، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

تطرق اللقاء إلى أهمية تشجيع الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية، حيث أشارت وزيرة البيئة أن مصر كانت حريصة على تحديث خطة مساهماتها الوطنية مبكرًا قبل إنعقاد مؤتمر المناخ COP27، كما تشجع الدول الأخرى على تحديث خططها مثل الهند التي من المنتظر أن تعلن خطة مساهماتها الوطنية المحدثة قبل المؤتمر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تحرص من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون محفلاً لقصص النجاح من حول العالم سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو المشروعات المتوسطة أو الاستثمارات الضخمة، لعرضها أمام أفريقيا والدول النامية، وضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي.