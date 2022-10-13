وزير الزراعة يبحث مع مدير برنامج الغذاء العالمى أوجه التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، قدم القصير الشكر الى مدير برنامج الغذاء العالمى على استقباله وأشاد بالتعاون الوثيق بين برنامج الغذاء العالمى ومصر والتواصل الدائم مع فريق العمل بالمكتب القطرى بالقاهرة والتى كان آخرها مقابلته مع مانوج نائب مدير البرنامج منذ عدة أسابيع والتى أبدى الجانبان رغبتهم فى تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقى ودعم التعاون الجنوب الجنوب والاستفادة بمركز الأقصر التنسيقى وأهمية دعمه من قبل البرنامج بهدف التوسع فى الأنشطة ونقل التجربة المصرية فى الزراعة لدول الجوار وخصوصا الدول الإفريقية.



وأشار القصير إلى مشكلة الأمن الغذائى العالمى الآن خصوصا فى ضوء التحديات التى تواجه العالم سواء نتيجة انتشار فيروس كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التى سيكون لها آثارا سلبية على سلاسل الغذاء وارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار.

وأشار أيضا إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات التى تتأثر بهذه الأزمات إلا أنه قطاع مرن قادر على تحمل الصدمات.

وقال وزير الزراعة إن مصر تدعم الحلول التفاوضية لمواجهة الأزمات العالمية ويجب على العالم التحرك لوضع حد لهذه التحديات التى تواجهه.



ورحب بيزلى بوزير الزراعة والوفد المرافق، مشيرا إلى التعاون البناء بين مصر والبرنامج منذ عقود طويلة وكذا مسؤولو البرنامج الذين يعملون بالمكتب القطرى بمصر ويتعانون بشكل وثيق مع وزارة الزراعة والمشروعات التى تفقدها فى الأقصر خلال زيارته لمصر واطلع على عدد من النماذج الناجحة فى مختلف المجالات الزراعية.

كما أشار مدير برنامج الغذاء العالمى إلى دور البرنامج فى دعم منظومة الأمن الغذائى على مستوى العالم خصوصا بالمناطق التى تعانى من آثار الحروب والتوترات والأزمات العالمية بهدف تخفيف آثارها الشعوب، ومن منطلق هذا الدور المهم حصل برنامج الغذاء العالمى على جائزة نوبل للسلام فى عام 2020.

كما أشار إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة الجفاف التى أثرت وبشكل كبير على سلاسل الإمداد والإنتاج خصوصا قطاع الأسمدة الأمر الذى قد يؤدى الذى ينذر بالخطر فى ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والزيادة السكانية التى يشهدها العالم من عام لآخر.

وفى نهاية اللقاء، سلم القصير دعوة إلى ديفيد بيرلى مدير برنامج الغذاء العالمى لحضوره يوم الزراعة والتكيف فى قمة المناخ، خصوصا وأن وزارة الزراعة ستطلق مبادرة الـ fast يوم 12 نوفمبر المقبل، وبحضور عدد من الشخصيات الدولية المعنية بهذا الأمر، كما سلمه دعوة أخرى لحضور الاجتماعات الرئيسية والخاصة بجلسة الأمن الغذائى يوم 8 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.



كما قدم مدير عام برنامج الغذاء العالمى دعوة القصير لحضور حدث جانبى على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للبرنامج يوم 16 نوفمبر المقبل لإلقاء كلمة عن التعاون بين البرنامج ومصر وكذا نقل التجربة المصرية فى الزراعة.

حضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، ووزير مفوض ناجى غابه القائم باعمال السفير المصرى فى روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.