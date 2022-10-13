إضافة التربية الدينية للمجموع؟.. الحكومة توضح (بيان رسمى)

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء -فى بيان اليوم الخميس- إنه التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة مادة التربية الدينية للمواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى خلال العام الدراسى الحالى 2022/2023، وأن المنشورات المتداولة فى هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الوزارة.
وشددت على أن نظام المناهج قائم كما هو دون أى تغيير فيما يخص المواد الأساسية المضافة والمواد غير المضافة للمجموع بمختلف المراحل الدراسية.
وأوضحت أن مادة التربية الدينية ليست ضمن المواد الأساسية وإحدى المواد غير المضافة للمجموع الكلى للطالب، لكنها تعد مادة نجاح ورسوب فقط، وتتطلب حصول الطالب على درجة النجاح بها لضمان اجتياز العام الدراسى، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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