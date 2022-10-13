سنعبر المصاعب.. نص كلمة السيسى فى حفل تخريج دفعات جديدة بالكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس -فى كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية- أن المرحلة الصعبة الحالية التى نمر بها الآن، سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التى يمر بها العالم أجمع، وليست مصر فقط.

وتابع أن أزمة كورونا التى استمرت عامين وكان يصحبها توقعات غير متفائلة من المواطنين، مرت آثارها بسلام، واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التى نعاصرها حاليًا حتى لو كان لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضى بإذن الله، مشددا على أن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أية دولة فى العالم وتعبر مشاكلها سوى بالأمن والاستقرار.

وأورد أن المشاهد التى نراها حولنا الآن، تؤكد أن الجهد المبذول ليس من رجال الجيش والشرطة فقط، ولكن من كل مواطن مصرى للحفاظ على الدولة المصرية، هو جهد مشكور، وهو ما يجعل الـ 104 ملايين نسمة الموجودين على أرض مصر يعيشون بأمل فى المستقبل، قائلًا: "مصر ستعبر كل المصاعب بفضل الله، ونحن فى خير وبخير".

وأشار السيسى، إلى أن التخرج فى الكلية يعد خطوة مهمة ورائعة فى حياة كل خريج، سواء كان من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية، وإلى أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها.

وأردف: "منذ عامين كنا متواجدين فى حفل مماثل لذلك الذى نحضره اليوم، وكنا جميعا نقف مرتدين (الماسكات) بسبب أزمة كورونا، وكنا متصورين أن ما نمر به هو آخر الدنيا، ولكن تلك الفترة الصعبة انتهت بفضل الله، وعبرت مثلما عبرت الكثير من الأزمات، وحتى الأزمة التى نعانى منها اليوم ستعبر إن شاء الله".

واستكمل: "أود أن أذكركم بشىء ليس من سنوات بعيدة، منذ عام 2014 وما يليها، كان الإرهاب يضرب فى بلدنا وكنتم جميعا ترون شهداءنا ومصابينا، وكنتم تتساءلون هل ستظل الأمور كما هى؟، كنت متأكدا أن تلك الفترة ستعبر مثل العديد من الأزمات التى مرت من قبل، ومن يقرأ التاريخ يعلم جيدا ما مررنا به من صعاب".

وواصل: "يهمنى أن أقول للمصريين والعالم أجمع أن الدنيا لا تقف عند حال واحد، ودائما الله- عز وجل- يده الطيبة معنا جميعً، وإلا لم نكن لنستمر حتى الآن".

ووجه الرئيس السيسى حديثه لخريجى الكليات العسكرية قائلا: "لن أنسى أن أقول للضباط الجدد الخريجين، وقد كررت كلامى هذا من قبل فى حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة، يجب أن تنتبهوا، فدوركم كبير، ورأيتم التضحيات التى تم تقديمها ليس فقط خلال الـ7 أو 8 سنوات الماضية، ولكن أيضًا فى حرب السادس من أكتوبر 1973، والذى نحتفل بذكرى انتصاراته كل عام، اليوم نتذكر أسماء قادة عظماء سابقين وشهداء ومصابين فى حرب أكتوبر ضحوا من أجل الوطن".

وأوضح، أنه فى حربنا ضد الإرهاب كان لدينا شهداء ومصابين، وكنا دائما حريصين على ذكر أسمائهم، ليس فقط كدولة أو حكومة ولكن كل إنسان مصرى، يجب أن يتذكر ويعلم جيدًا أن هناك أسرًا قدمت أبناءها، فداء للوطن، وهذا الإبن أصبح شهيداً، بعدما قامت الأسرة بتربيته ليصبح شابًا جميلا، ثم قدمته للبلاد، ليقدم روحه فداء لها؛ لكى نعيش نحن بشكل آمن الآن، لأن هذا هو دور الجيش، أن يحمى ويصون ويضحى لتصبح مصر دائما ثابتة ومستقرة وآمنة وسالمة إن شاء الله.

وقدم الرئيس السيسى، التهنئة لخريجى الكليات العسكرية وأسرهم، بقوله: "أقول للأهالى أفرحوا وألف مبروك.. وربنا يوفقكم.. وقد بدأت المسئولية تزيد، وأنتم على قدر تلك المسؤولية بالتعليم والتأهيل اللذين حصلتم عليهما، إن شاء الله سيكون ذلك خطوة للأمام، ربنا يوفقكم فيها ويحفظكم ويحفظ مصر".