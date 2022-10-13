الرعاية الصحية تطلق مبادرة للتوعية بالكشف المبكر عن إعاقات الأطفال بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة (صحتك أمانة)، للتوعية بكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة عند الأطفال، وذلك لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية -فى بيان اليوم- إلى أن المبادرة تستهدف المترددين من المرضى وذويهم على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه بدأت فعاليات المبادرة بالعيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وقالت، إن المبادرة تضم مجموعة من أمهر الكوادر البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، من "أخصائيين التأهيل التخاطبى، الأخصائيين النفسيين، مسئولى رضاء المنتفعين"، والمدربة والمؤهلة على أعلى مستوى على كيفية رفع الوعى لدى المواطنين حول الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة عند الأطفال.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه تعتبر السنوات الخمس الأولى من أهم المراحل العمرية فى حياة الطفل؛ ولذا كان حرص الهيئة على إطلاق المبادرة لنشر الوعى التثقيفى والصحى حول كيفية الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة، للكشف عن الأطفال المعرضين للتأخر النمائى، أو المعرضين للعجز أو الإعاقة منذ الولادة وحتى سن 6 سنوات، وذلك للتدخل المبكر.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: أن الاكتشاف المبكر للإعاقات عند الأطفال عاملًا حيويًا للتدخل المبكر، وسرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم، وكذلك تقديم البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية لتتكامل فيما بينها للدمج المجتمعى للأطفال، ولذا كان هو الهدف الرئيسى للمبادرة.

تجدر الإشارة، إلى أنه بدأت فعاليات مبادرة (صحتك أمانة)، للتوعية بالنظام الغذائى الأمثل لمرضى الكُلى بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، وتستمر فعاليات المبادرة لتعزيز الوعى لدى منتفعى التأمين الصحى الشامل حول الأنماط الصحية السليمة، تماشيًا مع جهود الدولة فى الحفاظ على الصحة العامة للأفراد.