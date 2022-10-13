عاجل .. السيسى للخريجين: «المسؤولية ستزيد عليكم وأنتم قادرون على تحملها»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن كل إنسان مصرى يرى أن هناك أسرة قدمت ابنها شهيدا فداء للوطن، موجها حديثه للضباط الجدد من الخريجين بأن دور الجيش حماية الوطن وصونه والتضحية لتظل مصر ثابتة مستقرة آمنة سالمة.





وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، قائلا للخريجين: "المسؤولية ستزيد عليكم وأنتم قادرون على تحملها". ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التحية إلى طلبة الكليات العسكرية، وأسر الخريجين والضباط. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.

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