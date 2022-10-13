السفير حسام زكى يجرى مباحثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأدنى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، وذلك فى إطار زيارة تقوم بها إلى مصر وعدد من الدول العربية.





وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب فى أوكرانيا على تفاقم الأزمات فى المنطقة.

وأكد زكى خلال المباحثات على الموقف العربى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الذى يمكن للإدارة الأمريكية القيام به فى سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.

كما تناول الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبى بمختلف تعقيداته، إضافة إلى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى اقليمية تسعى إلى احكام نفوذها فى ظل الانشغال الدولى بالتداعيات المترتبة على الحرب فى أوكرانيا.

وأشارت السيدة ليف إلى جهود الوساطة التى قامت بها الإدارة الأمريكية فى سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان وسيعود بالمنفعة على الشعب اللبنانى كما أنه سيسهم فى حفظ الاستقرار فى المنطقة.

ورحب الأمين العام المساعد بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، معربا عن تقديره لما أبدته السيدة ليف من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية إزاء القضايا والأزمات العربية التى تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.