وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب فى أوكرانيا على تفاقم الأزمات فى المنطقة.
وأكد زكى خلال المباحثات على الموقف العربى الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية الدور الذى يمكن للإدارة الأمريكية القيام به فى سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.
كما تناول الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبى بمختلف تعقيداته، إضافة إلى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى اقليمية تسعى إلى احكام نفوذها فى ظل الانشغال الدولى بالتداعيات المترتبة على الحرب فى أوكرانيا.
وأشارت السيدة ليف إلى جهود الوساطة التى قامت بها الإدارة الأمريكية فى سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان وسيعود بالمنفعة على الشعب اللبنانى كما أنه سيسهم فى حفظ الاستقرار فى المنطقة.
ورحب الأمين العام المساعد بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، معربا عن تقديره لما أبدته السيدة ليف من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية إزاء القضايا والأزمات العربية التى تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير حسام زكى يجرى مباحثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأدنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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