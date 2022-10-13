انت الان تتابع خبر بالأسماء – مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ” الشرقية”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس ، بين تصادم سيارتين ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية في نطاق محافظة الشرقية،من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثمان إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وكشف التقرير الطبي إلي مصرع عايدة.إ.ع” 12 سنة مقيمة مركز أولاد صقر، إصابة كلا من “صابرين.م.م” 40 سنة، مصابة باشتباه كسر فى العمود الفقرى، مقيمة مركز الحسينية، و ” إبراهيم.ح.ع” 21 سنة، مجند مصابا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد