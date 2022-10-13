انت الان تتابع خبر رسميا- الإعلان عن بدء تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي في هذه المحافظة.. اطمن على نفسك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لسان اللواء مجدى حسين، رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة عن أنها تمكنت من إنهاء 98% من مشروع الإسكان الاجتماعي في نطاق المدنية.وأوضح حسين في تصريحات صحفية له خلال الساعات الماضية أنه يجري حالية عملية تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين مشيراً إلي أنه تم تخصيص الوحدات السكنية لحوالي 3000 مواطن وانه يستكمل حالياً عملية التخصيص لباقي المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بور سعيد الجديدة، تتوفر في هذا المشروع جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من مسجد ومركز طبي وحضانة وسوق تجاري، إضافة إلى نادي اجتماعي ومركزين للخدمات، وقسم شرطة ومطافي، وباقي الخدمات الأخري التي تخدمه.