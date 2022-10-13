رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة التخرج لطلبة الكليات العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اليوم الخميس، نتيجة التخرج لطلبة الكليات العسكرية، خلال حفل تخريج دفعات من طلبة الكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على نتائج الكليات العسكرية، كما يلي

أولا: منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

ثانيا: منح طلبة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثالثا: منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

رابعا: منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية.

خامسا: منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

سادسا: منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي.

سابعا: منح طلبة الدفعة الرابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثامنا: منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة.

وأضاف أن نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان بلغت 100%.