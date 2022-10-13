عاجل- رئيس الأكاديمية العسكرية: الدفاع عن الأوطان واجب مقدس

وأضاف رئيس الأكاديمية العسكرية خلال كلمته فى حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، أن طلبة الكليات العسكرية تعلموا من روح حرب أكتوبر المجيدة أن الدفاع عن الأوطان ليس فيه اختيار بل هو واجب مقدس.
ووجه الشكر لكل القائمين على الدراسة فى الكليات العسكرية لما بذلوه من جهد وتعب فى إعداد جيل جديد من طلبة الكليات العسكرية مسلحين بكل جديد فى العلم الحديث، مباركا لأهالى الخريجين، مؤكدا أن لهم كل الحق أن يفخروا بأبنائهم الذين أصبحوا دروعا تحمى الوطن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد صباح الإثنين الماضى حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وقسم الضباط المتخصصين.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.
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