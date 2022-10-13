الجيزة تستعد لموسم الأمطار بخطط استباقية

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ إلى تحديث المحافظة خطط وسيناريوهات التعامل مع موسم الأمطار، استعداداً لأية اضطرابات جوية يجرى رصدها بالتعاون مع أجهزة الرصد المعنية.

وشدد المحافظ على تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها لكامل طاقتها.

ولفت إلى تحديد نحو 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفورى معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والاحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجه لذلك.

ونوه بأنه سبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بــ2216 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا، مشددا على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجارى تطويرها ورصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضارى وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، منوها بضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشأت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات تجنباً لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأى محور مرورى.

كما كلف المحافظ مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة وتوفير مخزون إضافى منها لتحقيق الإكتفاء بكل قطاع.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ لخطط عمل كافة الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كلاً منها حيث إطمئن المحافظ على توافر مخزون السلع والأدوية الاستراتيجى اللازم لسد احتياجات المواطنين والتجهيزات الخاصة بحالات الطوارئ من خلال تقارير مديريتى الصحة والتموين، التى أوضحت جاهزيتها للتوجه العاجل ومد القطاعات باحتياجاتها، التى تشمل المخابز المتنقلة ومواد الوقاية والإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا.

كما أشار تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه جار دعم إمكانيات الشركة بعدد 10 سيارات شفط كبيرة فى إطار جهود التحديث الدورى ورقع كفاءة أسطول المعدات للتعامل السريع مع أى هطول للأمطار.

ونوه تقرير شركة الكهرباء بتوفير 45 مولد لتوفير الدعم الكهربائى اللازم للمنشأت العامة حال إنقطاع التيار الكهربائى بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.