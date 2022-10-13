وزير القوى العاملة يعتمد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، قراره الوزارى رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى فى مصر.





ونوه الوزير، بحرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموى المهم الذى يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ "الحرية النقابية – والحوار الاجتماعى – والعمل الأفضل"، وأثر تنميتها على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وكشف الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها فى دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.

وأوضح الوزير، أن الجميع فى الجمهورية الجديدة أمامه فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحق فى العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة فى بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة، اليوم الخميس فى الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" المنعقد فى أحد فنادق القاهرة، التى ألقاها نيابة عنه إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزارة، وبمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلى الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التى شملت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وممثلى منظمات أصحاب العمل، وممثلى النقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية: "كارن كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابى بمنظمة العمل الدولية جنيف، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجمال أغمانى - استشارى المشروع.