عاجل.. أوائل الكليات العسكرية والشرطية يقدمون هدية تذكارية للسيسى

جدة - نرمين السيد - كما قدم أوائل الجامعات، درع الجامعات المصرية كهدية تذكارية. كما قلد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، طلبة الكليات العسكرية، أنواط الواجب العسكرى على هامش حفل تخرج دفعات جديدة. ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.

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