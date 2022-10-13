عاجل.. السيسى: مصر ستتمكن دائما من عبور الأزمات.. ونقف على أرض صلبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، أن جميع الأزمات سوف تنتهى كما انتهت أزمة فيروس كورونا وأزمة الإرهاب التى ضربت مصر منذ 2013، مؤكدا أن مصر نجحت فى مواجهة الإرهاب كما عبرت الكثير من الأزمات، لافتا إلى أن الأوضاع الصعبة ليست فى مصر فقط وإنما فى العالم كله.

وتابع الرئيس: مصر ستتمكن دائما من تخطى وعبور كل الأزمات، والأزمة المتواجدة حاليا ستنتهى بفضل الله، مؤكدا أن أى بلد لن تعبر أزماتها إلا بالأمن والاستقرار، مضيفا: "نحن بخير ونقف على أرض صلبة وليس لدينا تحديات كثيرة مثل الدول الأخرى".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، منذ قليل.