انت الان تتابع خبر رسيما – توجيه حاسم وحازم من التعليم لكافة المدارس بخصوص الكتب الدراسية: الممتنع سيتم محاسبته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي توجيه هام صباح اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر لعام 2022، إلي جميع الإدارات التعليمية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بشأن سير العملية التعليمية في العام الدارسي الجديد الذي انطلق يوم السبت الموافق الأول من الشهر الجاري.وطالبت التعليم جميع المديريات التعليمية بتسليم الكتب الدراسية إلي كافة الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ما قبل الجامعي ودن ربطها بعملية دفع المصروفات المدرسية، مشيرة أن أي مدرسة تقوم بالامتناع عن تسليم الكتب الدراسية بسبب المصروفات سوف يتم محاسبتها على القيام بهذا الأمر.

كما طالبت الوزارة بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس على التواجد يوميا قبل بدء اليوم الدراسى وحتى انتهاء جميع الحصص الدراسية.