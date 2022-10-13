انت الان تتابع خبر حسم الأمر بشكل رسمي : صرف 400 جنيه زيادة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان قراراً هام خلال الساعات الماضية موجه إلي جميع أعضاء النقابة من أصحاب المعاشات في شتي أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأعلن مجلس النقابة في اجتماعه عن زيادة المعاشات بنسبة تصل إلي 19%، حيث أنه أصبح الآن قيمة المعاش 2500 جنيه بدلاً من 2100 جنيه، موضحاً أن مقدرا الزيادة يبلغ 400 جنيه مصرياً.